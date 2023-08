Levenslang en 29,5 jaar cel voor vergismoord op stagiair (17) in buurthuis Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft Emylio G. en Randall D. veroordeeld tot respectievelijk levenslang en 29,5 jaar cel voor hun betrokkenheid bij een vergismoord op een Amsterdamse stagiair (17) en twee pogingen daartoe. In twee andere moordzaken volgde vrijspraak.

Volgens de rechtbank hanteerden de mannen een "nietsontziend bedrijfsmodel", oftewel moord tegen betaling. Daarom vielen de straffen ondanks de vrijspraak zo hoog uit.

Tot frustratie van de rechters waren G. en D. niet bij de uitspraak aanwezig. Een rechtbank kan verdachten verplichten aanwezig te zijn, maar het zou te veel tijd kosten om de mannen uit de gevangenis op te halen.

Een levenslange straf voor G. is volgens de rechtbank de enige manier om de maatschappij tegen hem beschermen. Hij is al eerder veroordeeld voor geweldsmisdrijven. Dat geldt niet voor D. en daarom kreeg hij een tijdelijke straf. De advocaten van de mannen hebben al laten weten bij zulke straffen in hoger beroep te gaan.

Mohamed stierf omdat hij werd aangezien voor een ander

Het gaat in deze zaak om drie slachtoffers die in respectievelijk in 2015 en 2018 om het leven kwamen. In één van die moordzaken was alleen D. verdachte.

De rechtbank stelt vast dat de 30-jarige G. en 41-jarige D. in de avond van 26 januari gewapend een Amsterdams buurthuis binnen zijn gegaan. Daar was het slachtoffer Mohamed Bouchikhi in 2018 werkzaam als stagiair. De zeventienjarige jongen werd aangezien voor een ander, die ook aanwezig was in het buurthuis. Door de persoonsverwisseling werd de onschuldige Bouchikhi slachtoffer.

Twee anderen raakten zwaargewond en dat wordt gezien als pogingen tot moord. Het handelen van D. als G. "geeft blijk van een ongekende koelbloedigheid en meedogenloosheid", vindt de rechtbank. Ze werden beiden schuldig bevonden.

Vrijspraken in andere moordzaken

Ook als het gaat om de moord op Siegmar Flaneur werden beide mannen ervan verdacht samen te hebben gehandeld. Maar volgens de rechtbank is er te weinig overtuigend bewijs voor hun rol bij de liquidatie in de nacht van 10 op 11 februari 2015. Beide mannen zijn daarom van deze moord vrijgesproken.

En in de zaak van Lucas Boom was alleen D. verdachte. Hij is volgens de rechtbank een van de schutters die het criminele contact van Willem Holleeder op klaarlichte dag doodschoten in Zaandam. De moord werd voor de ogen van jonge schoolgaande kinderen gepleegd.

Maar ook in dit geval is er te weinig bewijs. Dat twee anonieme getuigen verklaren dat D. een rol speelde bij de liquidatie is onvoldoende voor een veroordeling.