Verdachte die vrouw neerstak in HEMA-filiaal Wormer had winkelverbod

De verdachte die donderdag werd aangehouden omdat ze een medewerkster had neergestoken in een HEMA-filiaal in Wormer had een winkelverbod. Daarom had de politie de vrouw vlak voor het incident al naar buiten begeleid. Kort daarop keerde ze terug.

De politie trof de 21-jarige verdachte aan "terwijl zij aan het steken was", laat een woordvoerder aan NU.nl weten. De verdachte werd direct aangehouden. Ze zit nog vast en wordt maandag voorgeleid.

Bij het steekincident raakte een 23-jarige winkelmedewerkster zwaargewond. De agenten verleenden eerste hulp. Er werden ook een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, weet de politie niet.