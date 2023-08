Nachtelijke explosies bij woningen en bedrijfspanden in veel grote steden

In zeker vier grote Nederlandse steden hebben zich in de nacht van donderdag op vrijdag explosies voorgedaan. Het ging om ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden.

Rond 3.30 uur ging er een explosief af bij een huis in de Rembrandtstraat in Rotterdam-Noord. Ongeveer een uur later was er een explosie bij een portiek aan de Boezemstraat in Crooswijk.

Beide panden liepen schade op, maar niemand raakte gewond. De politie kon kort na het incident aan de Rembrandtstraat twee verdachten aanhouden.

In Den Haag deed zich rond 3.00 uur een explosie voor in een bedrijfspand aan de Fruitweg. Daarbij is schade aan het pand ontstaan. Niemand is gewond geraakt. In Nieuwegein vond rond 3.30 uur een ontploffing plaats bij een huis aan de Postwagendrift. Ook daar raakte niemand gewond.

In Dordrecht liep man rond met benzine

In Dordrecht hield de politie vrijdagochtend vroeg een achttienjarige man aan omdat hij verdacht gedrag zou hebben vertoond. Hij had een tas met daarin vermoedelijk brandbare vloeistof bij zich.

In Amsterdam raakte wel iemand gewond. Daar vond rond 1.15 uur een explosie plaats in een woning in het stadsdeel Zuidoost. Hierbij raakte een bewoner gewond. Maar de politie meldde vrijdagochtend dat uit onderzoek bleek dat er "geen sprake van opzet"