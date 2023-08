Zomerdip in het weer bereikt dieptepunt met nat weekend

De dip in het zomerweer bereikt komend weekend een absoluut dieptepunt. Zowel zaterdag als zondag zal het in grote delen van het land regenen en komen de temperaturen niet boven de 17 tot 19 graden.

"De zomerdip bereikt een dieptepunt", zegt meteoroloog Jaco van Wezel. "Alleen zaterdagochtend is er nog wat zon in het noordoosten. Maar de rest van de dag is het grijs en trekken er regenzones over het land. Hierdoor gaat het langdurig regenen."