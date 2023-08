Weerbericht: Koel zomerweer met regenbuien, maar soms ook zon

Delen via E-mail

De ochtend begint wisselvallig, met stapelwolken en hier en daar een bui. Tegelijkertijd krijgt ook de zon een kans. In de middag neemt het aantal buien toe. Vooral in het oosten en zuidoosten kan daar onweer bij voorkomen.

Tussen de buien door is er 's middags ook ruimte voor de zon. In de namiddag wordt het in het westen droog. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.