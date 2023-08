HEMA-medewerker (23) zwaargewond na steekpartij in winkel Wormer

Bij een steekpartij in een filiaal van de HEMA in Wormer is een 23-jarige medewerker van de winkel zwaargewond geraakt. Dat bevestigen bronnen aan NU.nl. Een 21-jarige verdachte is aangehouden, meldt de politie.

Het zwaargewonde slachtoffer is een vrouw, evenals de verdachte. De politie kan desgevraagd niet bevestigen dat de steekpartij in de HEMA plaatsvond. Wel meldt ze dat het zwaargewonde slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.