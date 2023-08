Onder de muur door of eroverheen: zo braken anderen uit de bajes

De gevangene die bij een plaspauze in Vught wist te ontsnappen , is niet de eerste die een gooi naar vrijheid doet. De afgelopen jaren zijn er veel spectaculaire ontsnappingspogingen geweest in Nederland. NU.nl zette een aantal op een rij.

Februari 2010: Gedetineerde schraapt zichzelf naar vrijheid

Filmliefhebbers krijgen ongetwijfeld een flashback naar The Shawshank Redemption als ze lezen over een gevangene in Breda die zichzelf naar buiten graaft. Hulda Kiel doet dat niet als Andy Dufresne met een hamertje, maar met een verfschraper.

Kiel zit een straf uit voor een dubbele poging tot moord. Ze slaat haar slag in een bijgebouw van de bajes, waar gedetineerden die zich goed gedragen mogen verblijven. Zij hebben daar meer bewegingsruimte dan in een normale gevangenis en worden minder vaak gecontroleerd. Ideaal dus wanneer je ongezien een tunnel wil graven.

Met behulp van de verfkrabber graaft ze in drie weken tijd een tunnel die haar naar de buitenwereld brengt. Ze wordt na een maand weer gevonden en moet haar resterende celstraf van 21 maanden uitzitten. Spijt heeft ze niet, want in die vier weken leert ze de man kennen met wie ze later een kind krijgt.

Oktober 2011: Iraniër Gheiybe weet te ontsnappen en op vrije voeten te blijven

De Iraniër Shahin Gheiybe lukt het wel om na een ontsnapping op vrije voeten te blijven. Gheiybe zit in 2011 vast voor een dubbele poging tot moord wanneer hij bij een ziekenhuisbezoek weet weg te glippen.

Sindsdien wordt er gezocht naar Gheiybe, die nog een straf van elf jaar moet uitzitten. Het laatste wat er over de man bekend is, is dat hij in Iran zit. Nederland heeft geen verdragen met Iran om hem te laten oppakken of uitleveren.

Oktober 2017: Helikopterbevrijding valt in het water

Deze zaak draait niet zozeer om een ontsnapping, maar om een bevrijding. Het doel? Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond halen.

Om A. te bevrijden is een helikopter nodig. Een handlanger huurt deze onder valse voorwendselen als een zogenaamd verjaardagscadeau voor een partner. Er wordt zelfs een helikopterpiloot overgevlogen uit Colombia.

Zover komt het niet, want de politie grijpt op tijd in. Op de dag van de geplande ontsnapping komt de politie op enkele plekken in actie en schiet een vluchtende verdachte dood.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de andere negen verdachten voor onder meer poging tot kaping van de helikopter en een poging tot bevrijding van de gevangene. De negen worden in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van een tot zes jaar.

Maart 2019: Gevangene glipt mee met bezoekers

Maar het hoeft lang niet altijd zo ingewikkeld, weten ze inmiddels in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. Bij het telmoment na het bezoekuur blijkt een gevangene te missen.

Die gevangene blijkt later in het kielzog van de bezoekers mee naar buiten te zijn geglipt en zo een auto te zijn ingestapt. Hij wordt een paar dagen later in een brandgang achter een woning in Oss gevonden.

Oktober 2022: 'Klassieke' ontsnappingspoging met aan elkaar geknoopte lakens

Wie aan een ontsnappingspoging denkt, denkt al gauw aan aaneengeknoopte lakens. Zo ook Nicky S. vorig jaar. Hij zit dan in Alphen aan den Rijn een gevangenisstraf van zeventien jaar uit vanwege moord. Ook in de gevangenis claimt hij dat hij onschuldig is en zegt hij dat hij daar niet wil blijven.

S. voegt de daad bij het woord door wekenlang lakens te verzamelen. Als hij er genoeg heeft, knoopt hij ze aan elkaar en schroeft het raam uit zijn cel. Niet veel later staat hij op het dak van de gevangenis. S. slingert de lakens over de gevangenismuur heen, waar aan de andere kant een handlanger staat te wachten.

Het gaat mis voor S. wanneer de lakens knappen. Hij valt, breekt een arm en wordt overmeesterd door gevangenisbewaarders. Zijn handlanger, Antonie A., krijgt in januari van dit jaar een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Aan elkaar geknoopte lakens hangen langs de muur van de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Foto: ANP

Augustus 2023: Wegrennen na het wateren

En dan de recentste poging, die van gisteren. Een gevangene wordt overgeplaatst van de gevangenis in Middelburg naar die in Grave (Noord-Brabant). Als het transport stopt voor een plaspauze, neemt hij de benen.