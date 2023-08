Dragen gevangenen buiten een enkelband of speciale kleding?

In Vught ontsnapte woensdag een gevangene tijdens een transport . Dat riep bij NU.nl-lezers veel vragen op. Draagt een gevangene een enkelband als hij of zij een keer buitenkomt? Of herkenbare kleding?

"Dat is altijd maatwerk en het verschilt per transport", reageert de Dienst Justitiële Inrichtingen op de enkelbandvraag. "We kunnen niet uitleggen hoe we detecteren en controleren." Om nieuwe ontsnappingspogingen te voorkomen willen ze criminelen niet wijzer maken dan ze al zijn.

Gevangenen dragen geen herkenbare kleding. Niet buiten de gevangenis, maar ook niet daarbinnen. "Ze dragen geen uniform zoals in Orange Is the New Black, maar normale vrijetijdskleding", zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Ze mogen dragen wat ze willen, maar het mag niet aanstootgevend zijn. "Racistische en discriminerende teksten op hun kleding mogen niet."