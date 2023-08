Vier medewerkers weggestuurd bij politie Zeeland na grensoverschrijdend gedrag

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie Zeeland-West-Brabant heeft twee medewerkers van basisteam Walcheren ontslagen na onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en het gebruik van vuurwapens zonder werkgerelateerde reden. Twee andere medewerkers zijn voorwaardelijk ontslagen en naar andere teams overgeplaatst.

Na diverse meldingen over grensoverschrijdend gedrag door collega's startte de politie in februari 2022 een onderzoek naar vijf medewerkers van basisteam Walcheren en een medewerker die als specialist vanuit Walcheren werkte. Het onderzoek duurde anderhalf jaar.

De interne politieonderzoekers concludeerden dat er over een langere periode dingen zijn gebeurd in een politiebureau van basisteam Walcheren die niet door de beugel kunnen.

Zo bewijst het onderzoek dat een bepaalde groep medewerkers meerdere keren risicovol is omgegaan met vuurwapens. "Dit gaat uiteraard tegen de professionaliteit van de politie in", schrijft de politie donderdag in een persbericht. Voor onrechtmatig gebruik van pepperspray en een uitschuifbare wapenstok vond de politie onvoldoende bewijs.