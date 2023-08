Vrachtschip Fremantle Highway aangekomen in de Eemshaven

Het vrachtschip dat vorige week bij Ameland in brand vloog, is donderdagmiddag aangekomen in de Eemshaven. De Fremantle Highway wordt de haven binnengesleept en legt aan in de Julianahaven.

Het schip vertrok rond 5.00 uur, onder begeleiding van een sleper van de kustwacht en een oliebestrijdingsschip van Rijkswaterstaat, vanaf zijn tijdelijke ligplaats ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland.

Tijdens het slepen monitoren experts aan boord het schip constant. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog brand woedt. Zodra de Fremantle Highway aan de kade ligt, kan het bergen beginnen. Dat doen Multraship Towage & Salvage en SMIT Salvage (onderdeel van maritiem dienstverlener Boskalis).

Woensdagavond werd duidelijk dat het vrachtschip, waarop een week geleden brand uitbrak, naar de Eemshaven zou worden versleept. Daartoe besloot demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) na overleg met alle betrokken partijen.

Volgens Rijkswaterstaat is de Groningse haven vanwege de korte afstand (64 kilometer), de verslechterde weersomstandigheden, de aanwezige infrastructuur en de faciliteiten de geschiktste plek om het schip te bergen.

Bij de brand vielen een dode en meerdere gewonden. Aan boord van het schip waren in totaal 23 mensen, van wie 22 met de Indiase nationaliteit.