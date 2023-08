Laatste bemanningsleden van uitgebrand vrachtschip uit ziekenhuis

Delen via E-mail

De laatste twee opvarenden van het vrachtschip Fremantle Highway zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Het gaat om de kapitein en de loods.

Een loods is de persoon die de kapitein helpt bij het binnenvaren van een haven. Samen met de kapitein mocht hij woensdag het ziekenhuis verlaten, meldt rederij K Line aan ANP. De overige bemanningsleden werden eerder al ontslagen uit het ziekenhuis.

Van alle opvarenden hadden 21 de Indiase nationaliteit, onder wie het dodelijke slachtoffer. Het is nog niet duidelijk hoe deze persoon om het leven is gekomen.

Het schip is naar een veilige plek gesleept, op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. Daar ligt het niet alleen verder van de vaarroutes vandaan, maar ook meer uit de wind.

Het is nog niet bekend naar welke haven de Fremantle Highway versleept gaat worden. De Eemshaven is "de meest logische optie", vertelt een woordvoerder van Groningen Seaports.

Maar de komst van het schip is nog niet definitief. Verschillende partijen onderzoeken nog of het schip "veilig en verantwoord" naar de Groningse haven kan komen. In de Eemshaven wordt namelijk olie en vloeibaar gemaakt aardgas (Ing) opgeslagen. Momenteel zijn er geen brandhaarden meer op de Fremantle Highway, maar mocht een brand weer oplaaien dan kan dat gevaarlijk zijn.