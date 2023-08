Aan Taghi gelinkte Boris P. stond in contact met wereldwijd gezochte 'Bolle Jos'

De aan Ridouan Taghi gelinkte Boris P. stond volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook in contact met de meest gezochte persoon in Nederland: 'Bolle Jos'. Het vermoeden is dat P. samen met hem actief was in de internationale drugshandel.

In een eerste inleidende zitting, die draait om de invoer en vervoer van ruim 1.300 kilo cocaïne, vielen woensdag in de rechtbank van Rotterdam de nodige namen van vermeende zware criminelen.

Ze zouden onder hun bijnamen samen deel hebben genomen in een groeps-chat, aangemaakt op hun versleutelde Sky ECC-telefoons. 'Rasta': bijnaam van Dennis G. die in april van dit jaar werd aangehouden in de Dominicaanse Republiek. 'El presidente': een van de bijnamen van 'Bolle' Jos L. Picasso zou de bijnaam van Boris P. zijn.

Samen spraken ze in termen als "Onze boot komt zo binnen", verwijzend naar een schip met daarop 259 kilo. En: "Klote gewoon, ongelooflijk klote", als de douane in Antwerpen de drugs in februari 2020 in beslag nemen. Een uitspraak die van P. afkomstig zou zijn. Net als de opmerking dat deze partij drugs "soepel binnen had moeten komen". "Hopelijk is de cocaïne niet weggetipt", aldus Picasso, die 'El presidente' vervolgens sterkte wenst met het verlies.

Het onderbouwt volgens het OM de betrokkenheid van P. bij de grootschalige handel in cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland, maar ook naar havens in Frankrijk en Spanje.

Verdachte boos over beeldvorming

P. zelf hekelde in de rechtbank de beeldvorming die om heen is ontstaan door de vermeende link met Taghi. Een relatie die de 46-jarige geboren Utrechter ontkent.

Zijn advocaat Gerald Roethof verwees naar de berichtgeving in de media na de aanhouding van P. in Servië vorig jaar april. De man werd omschreven als belangrijke schakel in de bende van Taghi. P. zou na de aanhouding van de hoofdverdachte in het Marengo-proces de drugshandel namens de criminele organisatie hebben voortgezet.

P. heeft een dubbele nationaliteit en is naast Nederlander ook Montenegrijn. Hij vertrok in juni 2021 naar Montenegro, een land dat geen onderdanen uitlevert. Toen hij in mei vorig jaar een uitstapje maakte naar Servië werd hij aangehouden.