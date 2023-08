Spouwmuren moeten voor isolatie beter worden onderzocht op vleermuizen

Isolatiebedrijven en woningeigenaren moeten voor ze spouwmuren isoleren goed onderzoeken of daar vleermuizen in zitten. Met een camera in de ruimte tussen de muren kijken is niet voldoende.

De Raad van State kwam woensdag tot dat oordeel in een rechtszaak tussen isolatiebedrijf IsoSun en het provinciebestuur van Utrecht. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de werkwijze van de hele branche en mogelijk ook voor het tempo waarin huizen in Nederland worden nageïsoleerd.

De provincie had het bedrijf in 2019 een dwangsom opgelegd en opgedragen ecologisch onderzoek naar vleermuizen te doen. IsoSun was het daar niet mee eens, maar de hoogste bestuursrechter geeft de provincie nu gelijk. Eerder had de rechtbank al geoordeeld dat IsoSun niet voldeed aan de zorgplicht voor vleermuizen.

De Raad van State is zich ervan bewust dat isolatie van spouwmuren energie bespaart en daarmee bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen. Maar vleermuizen zijn wettelijk beschermd en daar komen bedrijven en woningeigenaren niet zomaar onderuit.

Nieuwe methodes moeten uitkomst bieden

Tijdens de zaak mochten ook anderen hun visie delen. Dat deden onder meer overheden, verenigingen die zich bezighouden met soortenbescherming, woningcorporaties en bedrijven uit de isolatiebranche.

Uit hun reacties maakt de hoogste bestuursrechter op dat er de afgelopen jaren "veel ontwikkelingen zijn geweest en werkwijzen zijn gevonden voor een grootschaligere aanpak van woningisolatie, waarbij ook de bescherming van vleermuizen wordt betrokken". Die nieuwe methodes kunnen "ook voor particulieren uitkomst bieden", denken de rechters.

Vooral kleine dwergvleermuizen kruipen in spouwmuren. Als die worden volgespoten met isolatiemateriaal, is dat slecht voor de dieren. Ze kunnen er zelfs aan doodgaan. De kans is groot dat ze bij onderzoek met een camera over het hoofd worden gezien, want een dwergvleermuis is maar zo groot als een luciferdoosje.

Isolatie kan duurder worden

Eén manier om hiermee om te gaan, is ecologisch onderzoek laten uitvoeren een deskundige. Dat maakt isolatie wel veel duurder. Er zijn ook andere opties. Zo kunnen gemeenten op hun grondgebied onderzoek doen en maatregelen treffen om vleermuizen te redden.

Vervolgens kan de provincie voor die hele gemeente een ontheffing verlenen. Dan is duur ecologisch onderzoek per woning niet nodig. Over deze werkwijze vellen de rechters geen oordeel, maar ze leggen hem wel uit.