In beeld Supermaan schittert wereldwijd aan de hemel

Liefhebbers konden dinsdagavond een schitterend natuurverschijnsel waarnemen: de supermaan. In Nederland was die vooral in het noorden en oosten goed te zien, maar ook buiten ons land was de supermaan zichtbaar. Dat leverde schitterende plaatjes op.

De lichte sluierbewolking zorgde dinsdagavond voor extra sfeer toen de supermaan boven de kerk in Voorhout stond. Foto: Corné Ouwehand

De supermaan leverde ook een bijzonder plaatje op bij de El Pilar-basiliek in het Spaanse Zaragoza. Foto: EPO

In Jeruzalem stijgt de maan uit boven de Olijfberg. Foto: AFP

In New York verschijnt de maan achter het Empire State Building. Foto: Getty Images

In Istanbul rijst de supermaan boven een moskee. Foto: AFP

De volle maan komt op achter de oude tempel van Poseidon bij Kaap Soenion, ten zuiden van Athene. Foto: AFP

Door de weersomstandigheden hadden het noorden en oosten van Nederland de meeste kans om de supermaan te spotten. Deze foto komt uit Enschede. Foto: GinoPress B.V.