Na regen komt volgende week zonneschijn: kun je daar al op vertrouwen?

Het zomerweer valt tegen. Toch kun je volgens de weersverwachting in de loop van volgende week je paraplu inruilen voor een zonnebril. In hoeverre kun je die verwachting nu al vertrouwen?

Zowel het KNMI als weerbureau Weerplaza zeggen: hoe verder vooruit er een verwachting wordt uitgesproken, hoe onzekerder die is. Toch is er een duidelijk signaal dat er een einde aan het natte weer komt.

Vanaf volgende week woensdag wordt het volgens Weerplaza droger en zonniger. Daarnaast zal er vaker zon zijn en wordt het gemiddeld 20 tot 25 graden.

Droog weer met een zonnetje, daar zijn ze al vrij zeker van. "Alleen de vraag blijft dan hoeveel graden het wordt", vertelt meteoroloog Jeroen Elferink van Weerplaza aan NU.nl. "Weermodellen geven dat op dit moment aan en met de gegevens van nu kun je dat gewoon zeggen. Maar het blijft een weersverwáchting, dus het kán anders uitpakken."

Temperatuur is nog afwachten

Zijn collega Raymond Klaassen voegt toe dat je vanaf een dag of vijf vooruit meer naar trends gaat kijken dan naar heel precieze dagverwachtingen. In dit geval is dat dus een duidelijk droger en zonniger weerbeeld.

"De trend is dat de invloed van een hogedrukgebied groter wordt. Dit betekent in deze tijd van het jaar: droger weer met meer zon. Afhankelijk van waar het hogedrukgebied precies komt te liggen, kunnen we pas later iets over de temperatuurverwachting zeggen. Die positie is nu nog onzeker."

KNMI kijkt liever niet verder dan zes dagen vooruit

Het KNMI is nog wat terughoudender. Het weerinstituut geeft alleen een weersverwachting voor de komende zes dagen. Het vooruitzicht voor 7 tot en met 14 dagen is er wel, maar nog heel algemeen.

Yorick de Wijs, meteoroloog bij KNMI: "Als het om één tot vijf dagen gaat, is het mogelijk om een redelijke tot goede weersverwachting te maken. Tenzij het weer extreem wordt. Dan moet je denken aan zware onweersbuien en sneeuw", vertelt hij. "Bij een verwachting voor vijf tot zeven dagen is het soms mogelijk om een redelijke weersverwachting te maken, maar kan het ook een schatting of trend zijn."

Weersverbetering redelijk zeker

Ook volgens De Wijs is het redelijk zeker dat het volgende week droger wordt. "Met de weermodellen van tegenwoordig kunnen we best ver in de toekomst kijken en een goede inschatting maken over het grootschalige weerbeeld, zoals wisselvallig (nat) of stabiel (droger) weer." Zeker als het gaat om invloeden op het weer die vanaf de Atlantische Oceaan afkomstig zijn. "Maar de temperatuur is lastiger. We spreken dan vaak over een stijgende of dalende trend."

In dit geval zag het KNMI de algemene weersverbetering voor volgende week al een aantal dagen aankomen. "Dat is dus meer dan tien à elf dagen vooruit, maar dat lukt helaas echt niet altijd. Dat komt omdat het een weertype is dat hoort bij ons klimaat, en dus bij onze modellen."

Eerst een nat weekend

We zullen wel eerst door de zure appel heen moeten bijten. Weerplaza en het KNMI geven aan dat we dit weekend nog neerslag krijgen. De Wijs: "Maandag en dinsdag wordt het beter en vanaf donderdag wordt het overwegend droog. De vraag is alleen wat de temperatuur gaat doen. Het is fiftyfifty of het wat koeler of warmer wordt, zo'n 23 of 24 graden. Maar dat kan ik met minder zekerheid zeggen."