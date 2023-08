'Vrouwen zijn hoeren'-speech van Amsterdams studentencorps was niet strafbaar

De vrouwonvriendelijke uitspraken die vier leden van een Amsterdams studentencorps vorig jaar deden, zijn volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. De aangifte tegen de mannen is daarom geseponeerd.

Volgens het OM is er geen sprake van groepsbelediging. In de wet staat namelijk niets over groepsbelediging op basis van geslacht. Ook zetten de mannen volgens het OM niet aan tot haat, discriminatie of geweld.