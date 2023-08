Tweede verdachte zaak-Gino opgepakt na vondst vingerafdrukken op vuilniszak

De tweede verdachte in de zaak-Gino is aangehouden na de vondst van zijn vingerafdrukken op een vuilniszak waarin de jongen was verpakt. Het is nog maar de vraag of dit betekent dat Youri F. een rol heeft gespeeld bij de verdwijning.

Het Openbaar Ministerie vertelde woensdag in de rechtbank van Limburg dat het nog geen beslissing heeft genomen over de vervolging van F.

F. werd eind juni aangehouden omdat hij mogelijk zou hebben meegeholpen het lichaam van de negenjarige Gino te verbergen. F. ontkent dit ten stelligste en werd al snel weer vrijgelaten.

Dat er vingerafdrukken waren gevonden die niet van hoofdverdachte Donny M. of slachtoffer Gino waren, was al duidelijk. Die sporen zijn gevonden op een van de vuilniszakken waarin de jongen was verpakt nadat hij was gewurgd en gesmoord. M. heeft bekend dat hij hiervoor verantwoordelijk is.

F. heeft verklaard dat zijn vingerafdrukken mogelijk op de vuilniszakken zijn terechtgekomen doordat hij M. heeft geholpen de zakken tegen de ramen van diens woning te plakken. F. en M. waren bevriend en eerstgenoemde is meerdere keren in de woning van de verdachte geweest.

Justitie maakte duidelijk dat er geen verdere aanwijzingen zijn dat F. een rol heeft gespeeld bij het wegmaken van het lichaam van Gino. De man zegt dat hij thuis was op de avond van de verdwijning, 1 juni 2022. Maar dat alibi kan niet worden bevestigd door getuigen.

Ook zijn er camerabeelden van een woning in de buurt van de woning van M. Op die beelden is een schim te zien die past bij de verklaring van M. over het moment van het verbergen van het lichaam van Gino. Op die beelden is geen tweede persoon te zien. M. houdt ook vol dat hij als enige betrokken was bij de dood van de jongen.

Gino verdween terwijl hij op straat speelde

Het slachtoffer verdween vorig jaar uit het Limburgse Kerkrade, waar hij op dat moment op straat speelde. Een aantal dagen later werd M. opgepakt. Hij heeft bekend dat hij de jongen had meegenomen naar zijn woning in Geleen, waar hij hem drugs toediende en misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord.