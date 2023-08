Krijgt 'laf en meedogenloos' tweetal levenslang voor drie kille moorden?

De rechtbank van Amsterdam beslist vandaag of drie moorden, waaronder de vergismoord op een zeventienjarige stagiair in een buurthuis, resulteren in levenslange gevangenisstraffen. Wat opvalt in deze zaak, is de meedogenloosheid waarmee de moorden gepleegd zijn.

Het was niet Mohamed Bouchikhi die de schutters begin 2018 moesten hebben toen ze een buurthuis in Amsterdam binnenliepen. Maar toen hij ineengedoken op de grond lag te schuilen voor de kogels, was hij nog maar moeilijk te onderscheiden van het werkelijke doelwit.

Mohamed stierf in het gebouw waar hij stage liep. Hij had niks te maken met criminaliteit, maar werd slachtoffer van wat wordt omschreven als een vergismoord.

Het eigenlijke doelwit, Gianni, was die vroege avond van 26 januari 2018 ook in het buurthuis. Hij raakte gewond, maar wist te ontkomen. In de zoektocht naar Gianni zagen de schutters de ineengedoken Mohamed voor hun doelwit aan.

De mannen die hiervoor verantwoordelijk worden gehouden, zijn Randall D. en Emylio G. Zij liepen gewapend het buurthuis vol met jonge kinderen binnen. Ze verwondden twee personen zwaar en schoten Mohamed van dichtbij dood. Het motief voor het willen vermoorden van Gianni is nooit vast te komen staan.

Dat is in ieder geval de stellige overtuiging van het Openbaar Ministerie (OM). En het is niet de enige moord waar dit proces om draait.

Gelokt slachtoffer dacht dat G. en hij vrienden waren

In 2015 werd Siegmar Flaneur in de nacht van 10 op 11 februari doodgeschoten op straat. Hij was naar buiten gelokt door G., van wie het slachtoffer dacht dat hij zijn vriend was. Het mogelijke motief is de moord in 2014 op Ruciano Caupain in Amsterdam. Of en welke rol Flaneur bij die moord heeft gespeeld is niet duidelijk.

Het OM vermoedt dat ook D. bij de liquidatie van Flaneur betrokken was, maar hiervoor ontbreekt bewijs.

Dat is er volgens justitie wel in de zaak-Lucas Boom, waar D. voor terechtstaat. Boom was een crimineel contact van Willem Holleeder en werd net als Flaneur in 2015 doodgeschoten, maar dan in Zaandam. Dat gebeurde op klaarlichte dag en net als de moord op Mohamed voor de ogen van jonge kinderen. In dit geval schoolgaande kinderen.

Wat bij alle drie de moorden opvalt is de ogenschijnlijke kilheid waarmee ze zijn uitgevoerd. Vriendschap of het grote aantal (jonge) ooggetuigen weerhield de schutters niet. Motieven zijn niet altijd duidelijk, maar de liquidaties zijn uitgevoerd voor geld.

"Laf en meedogenloos", vatte een officier van justitie het samen, verwijzend naar de verdachten. "Door de moorden voor geldelijk gewin is nabestaanden veel leed aangedaan."