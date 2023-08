Code geel in het zuiden vanwege hevig onweer en hagelstenen

In het oosten van Noord-Brabant en Gelderland en in Limburg kan het woensdag tussen 14.00 en 18.00 uur flink onweren. Het KNMI heeft daarom voor deze drie provincies code geel uitgegeven.

De onweersbuien kunnen gepaard gaan met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen en is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter groot.

Een regengebied trekt woensdag van het zuidwesten naar het noordoosten. In het noorden regent het nog in de middag, maar op andere plaatsen in Nederland is er 's middags ruimte voor de zon.