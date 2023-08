Vogelgriep in Biddinghuizen is nieuwe variant die onder meeuwen rondgaat

Delen via E-mail

Het vogelgriepvirus dat vorig week werd gevonden op een biologisch legpluimveebedrijf in Biddinghuizen blijkt een nieuwe variant te zijn. Het gaat om een variant die tot nu toe vooral rondging onder kokmeeuwen.

De besmetting op het legbedrijf in Biddinghuizen laat zien dat die variant niet alleen meeuwen, maar ook pluimvee kan infecteren, zegt Nancy Beerens, hoofd van het nationaal referentielaboratorium Aviaire influenza.

Door de uitbraak, die op 24 juli werd vastgesteld, moesten ongeveer 11.000 leghennen worden geruimd. Het was de eerste uitbraak op een bedrijf sinds op 6 juli de ophokplicht werd ingetrokken.

De ophokplicht gold sinds begin oktober en moest direct contact tussen pluimvee in een stal en besmette vogels voorkomen. Het besluit van de minister om de ophokplicht in te trekken volgde op een advies van deskundigen. Er zou geen groot risico meer zijn op vogelgriep in de pluimveesector.