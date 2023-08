Nederlanders ontvluchten slechte weer: 'Van ellende maar naar Frankrijk'

Op het laatste moment naar Florence, 'dan maar' binnen kamperen in een plantenkas of half Europa doorkruisen: Nederlanders komen met de creatiefste oplossingen om het ellendige weer in eigen land te omzeilen. Wij spraken vijf NU.nl-lezers met vindingrijke alternatieven.

'Noordwijk met vriendinnen gecanceld'

"Ik zou op donderdag 25 juli met vriendinnen naar Noordwijk gaan", vertelt Ilona Geerlings. "Maar toen ik op woensdag 19 juli zag dat de weersverwachtingen ruk waren, besloot ik de plannen om te gooien."

"Gelukkig kon ik de hotels zonder problemen cancelen, want ik had met gratis annuleren geboekt. Toen heb ik meteen voor opties gekeken en het is Zakynthos (eiland in Griekenland, red.) geworden."

"Ik boekte woensdagavond en ben zondagochtend vertrokken. Afgelopen vrijdag was ik weer terug. Ik ben dus maar een paar dagen geweest, maar het was erg fijn."

Niet het strand van Noordwijk, maar van Zakynthos. Foto: Ilona Geerlings

'We zijn direct het zwembad in gedoken'

Bo en haar gezin (met kinderen van vier, drie en een jaar oud) stonden al een week verregend op de camping in Maastricht toen de knop omging. "Na een week veel regen, natte kleding en mopperende kinderen waren we er klaar mee. Op zondag hebben we een camping gezocht op een plek waar de weersverwachtingen een stuk beter waren."

Het werd het zonnige Toulouse in Zuid-Frankrijk. "We vonden een camping en hebben meteen geboekt. Twee uur later hadden we onze voortent en caravan ingepakt en zijn we gaan rijden. Om half acht 's avonds vertrokken we en om half elf 's ochtends kwamen we hier aan. We hebben de voortent opgezet en zijn direct het zwembad in gedoken."

'Ik sta nu in bikini te bellen, hoe vet is dat?'

Jessica, haar man en haar veertienjarige zoon gingen halsoverkop naar Italië. "Mijn man en ik hebben allebei een eigen bedrijf, dus we willen flexibel zijn met waar we heen gaan. We wilden eerst hier in Nederland een paar dagen weg. Maar ik keek naar het weerbericht en zag alleen maar regen."

"We gaan straks toch al de herfst in, dan wil ik nu liever nog even naar de Italiaanse zon. Dus we hebben afgelopen vrijdag een reis naar Florence geboekt en stapten zondag al op het vliegtuig. En nu sta ik in mijn bikini met je te bellen. Hoe vet is dat?"

Jessica bij haar zwembad in Florence. Foto: Jessica Chang Sing Pang

'Uit pure ellende maar naar Frankrijk gegaan'

Ook Harry en zijn vrouw doen er alles aan om het slechte weer te ontduiken. Ze wilden graag naar Zuid-Duitsland en reden daar anderhalve week geleden naartoe. Daar was het wel erg regenachtig, dus vertrokken ze naar Pavia in Italië.

Maar omdat Zuid-Duitsland wel echt op hun wensenlijstje staat, probeerden ze rustig richting het noorden te reizen. Ook daar hadden ze veel last van regen.

"We zijn uit pure ellende maar naar Frankrijk gegaan. We hebben een hele tour door Europa gehad om het slechte weer te omzeilen." Het volgende punt op de reisplanning: de Ardennen. "Ik heb er wel hoop op dat het goed weer wordt. Het is nu al zo lang slecht, op een gegeven moment moet de ellende toch over zijn."

Na Duitsland en Italië belandde Harry op deze Franse camping. Foto: Harry Stevens

Kamperen in een plantenkas: 'We hebben alle ruimte onder onze palmboom'

Jessica en haar gezin kozen voor een wel erg creatieve oplossing. "Vorige week stonden we op een camping in Gelderland: nat, koud en helemaal verwaaid. Maandag zouden we met frisse zin, een gedroogde tent en een lading gewassen kleding en beddengoed weer op pad gaan richting Noord-Brabant."

"Maar zondagnacht voelde ik de bui al hangen: die dagen in een tentje zouden we niet gaan waarmaken. Dus bij het opstaan had ik een teleurgestelde zoon en een gang vol kampeerspullen."

"Eerder in coronatijd zette ik een klein tentje op in de huiskamer, maar nu ontbrak daar alle zin toe. Dus was er nog maar één alternatief: logeren in de kas van mijn peetoom en tante."

"Het is echt een cadeautje: droog, eigen sanitair, een skelter en alle ruimte onder de palmboom. O, en als uitje gingen we gisteren naar Gouda en vandaag naar Leiden met onze Museumkaart, zoals we ook zouden doen op vakantie."