Verdachte schietpartij en fatale vlucht niet meer verdacht van poging tot moord

De man die volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken was bij een schietpartij in Roosendaal en het daaropvolgende fatale auto-ongeluk in januari blijft langer in voorarrest. Hij wordt niet meer verdacht van poging tot moord.

De negentienjarige Piet van O. uit het Brabantse Drunen moest dinsdag voor de rechtbank in Breda verschijnen. Hij kwam daar lopend op krukken aan. Na het ongeval lag hij enige tijd in coma.

"Het is een godswonder dat u levend uit de auto bent gekomen", concludeerde de rechtbankvoorzitter. Van O. beaamde dat hij engeltjes op zijn schouder had zitten en noemde het "heel erg dat er een onschuldige man op de snelweg is overleden". Ook is hij verdrietig om het verlies van zijn vrienden.

De fatale achtervolging vond plaats op 15 januari. Van O. zou samen met twee anderen op de Burgerhoutsestraat in Roosendaal het vuur hebben geopend. Daarbij raakte een negentienjarige man gewond.

Het drietal vluchtte in hun eigen auto en werd daarbij achtervolgd door de politie. Op de snelweg bij Prinsenbeek botsten zij al spookrijdend met een snelheid van 150 kilometer per uur op een andere auto.

Van O. enige overlevende inzittende van vluchtauto

Het ongeval kostte aan drie mensen het leven. Twee van hen zaten in de vluchtauto. Het gaat om de 33-jarige bestuurder uit Tilburg en een 17-jarige jongen uit Harreveld. Van O. was de enige inzittende van de vluchtauto die het ongeluk overleefde.

Het derde dodelijke slachtoffer, een 54-jarige Rotterdammer, zat in de andere auto. Zijn bijrijder en haar dochter uit Antwerpen raakten gewond.

Mannen zouden wiet, geld of een auto hebben willen stelen

Het OM verdenkt Van O. niet langer van poging tot moord bij de schietpartij, maar van het medeplegen van een poging tot doodslag. Volgens justitie waren de mannen die dag van plan onder bedreiging van geweld een partij wiet, geld of een auto te stelen.

Van O. ontkent dat de mannen van plan waren iemand van wiet of geld te bestelen of te beroven. Hij ontkent ook dat hij de schutter was en beweert dat hij zelf werd beschoten.

Kort nadat hij uit zijn coma was ontwaakt, verklaarde hij aan de politie dat zijn groepje tijdens het kopen van wiet werd bedreigd met een vuurwapen. "Mijn cliënt heeft juist geprobeerd het geweld te stoppen door het wapen naar beneden te duwen", zei zijn raadsvrouw.