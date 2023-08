Minder veerboten naar Ameland, maar passagiers zijn positief

Delen via E-mail

De nieuwe dienstregeling waarbij er minder veerboten van Friesland naar Ameland varen verloopt "zeer voorspoedig". De boten varen sinds dinsdag volgens een nieuw schema.

Wagenborg Passagiersdiensten-directeur Ger van Langen is blij met het nieuwe vaarschema. Die dienstregeling is opgestart omdat kruisende veerboten elkaar niet meer goed konden passeren doordat de vaargeul te smal was.