Voor het eerst wolvenwelpen geboren op Zuidwest-Veluwe

Op het zuidwestelijke deel van de Veluwe zijn afgelopen voorjaar wolvenwelpen geboren. Het is voor het eerst dat er in dat gebied wolven zijn geboren.

De geboorte van de wolvenwelpen in dit gebied betekent de vijfde roedel in Nederland. Er leven nog drie andere roedels op de Veluwe.

De vijfde roedel heeft het zuidoosten van Friesland en het zuidwesten van Drenthe als leefgebied. Het is de roedel waar de onlangs doodgeschoten wolf in Wapse in leefde. In die roedel zijn dit jaar vijf welpen geboren.