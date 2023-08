Hete junimaand zorgt voor minder overlast van muggen en wespen

We hebben deze zomer minder last van muggen en wespen dan voorgaande jaren. Dat komt deels door de hete en droge junimaand, maar ook door de achteruitgang van het aantal insecten.

De biodiversiteit is sterk achteruitgegaan vergeleken met tien jaar geleden, vertelt medisch entomoloog en muggendeskundige Bart Knols. "Wespen jagen bijvoorbeeld op andere insecten. Als die er niet of maar heel weinig zijn, kunnen de wespen ook niet overleven", zegt Knols.

Bovendien leggen muggen graag eitjes op vochtige broedplaatsen. Denk aan een gieter of bloempot waar nog een laagje water in staat of in de natte grond. Maar in juni was het zo droog en warm, dat muggen dat water nauwelijks konden vinden.

De muggenlarven gedijen het best bij een hoge luchtvochtigheid. Ook daar was in het late voorjaar geen sprake van. Momenteel leggen muggen nog wel eitjes, maar nu regent het vaak zo hard dat het broedsel meteen weer wegspoelt.

Toch is het volgens Knols geen goed nieuws dat we minder last hebben van muggen, wespen en andere insecten. "Pesticiden die in de landbouw gebruikt worden, hebben een dramatisch effect op insecten." En insecten zijn noodzakelijk voor de bestuiving van gewassen.