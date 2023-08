Brand op vrachtschip bij Ameland lijkt gedoofd, maar kan weer oplaaien

Rijkswaterstaat heeft geen aanwijzingen dat het vrachtschip dat voor de kust van Ameland in brand vloog nog steeds brandt. Het is wel mogelijk dat de vlammen later weer oplaaien.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de situatie aan boord van het schip Fremantle Highway op dinsdag "nog steeds stabiel". Het vrachtschip is onder de waterlijn "nog intact" en helt niet over.

De Fremantle Highway is maandag naar een veilige plek op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland gesleept. Daar ligt het meer uit de wind en verder bij vaarroutes vandaan.

Inmiddels is er een inspectie uitgevoerd aan boord, maar de woordvoerder kon nog niets zeggen over de bevindingen. De bergers zijn bezig met een plan van aanpak. Zo is nog niet besloten waar ze het schip naartoe willen slepen.



Rijkswaterstaat liet maandag weten dat de eindbestemming onder meer afhangt van "de situatie aan boord van het vrachtschip, de te verwachten weersomstandigheden en een beschikbare haven met de juiste faciliteiten".

1:03 Afspelen knop Waarom een vrachtschip wordt gekoeld in plaats van geblust