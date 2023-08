Waarom we met regen opgescheept zitten in plaats van zon en warmte

Die wisselvalligheid heeft te maken met een stevige westelijke luchtstroom vanaf de Atlantische Oceaan, zegt meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline. Die stroming ontstaat in het grensgebied tussen koude lucht richting de Noordpool en de warme lucht in Zuid-Europa en rond de evenaar.

"Door de stevige westelijke winden kan warme lucht uit Zuid-Europa ons niet bereiken. Pas als de stroming verzwakt, is er kans op meer afwisseling in het weerbeeld. Dan is de kans dat een warme zuidenwind opsteekt en we wat zomerse dagen krijgen ook groter", zegt de meteoroloog.

Die zomerse dagen liggen in ieder geval nog niet om de hoek; ook deze week is het nat. Misschien wordt het zelfs wel de natste week van de zomer, waarop elke dag een bui kan vallen.

Het is niet zeker waar de meeste nattigheid zal vallen, maar weerdienst Weerplaza acht het waarschijnlijk dat paraplu's het meest nodig zijn in kustregio's. Tussen de buien door schijnt overigens ook regelmatig de zon, waardoor het niet allemaal kommer en kwel zal zijn.

Hoe vervelend het wisselvallige weer ook is; we spreken niet voor niets van Hollands zomerweer. Het is niet uitzonderlijk. "Dit past bij het klimaat van Nederland. Al is het natuurlijk jammer dat deze regenachtige periode in de vakantie valt", zei meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza onlangs al tegen NU.nl.