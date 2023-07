Alex S. gaat in hoger beroep tegen veroordeling voor leveren middel X

Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor onder meer het leveren van het dodelijke middel X. Dit bevestigt zijn advocaat Tom Gijsberts na berichtgeving van RTL Nieuws.

Gijsberts wil verder geen toelichting geven op dit besluit.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Alex S. op 18 juli tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij zou het middel naar zeker 1.600 mensen hebben gestuurd. In ieder geval tien van hen gingen vervolgens over tot zelfdoding.

Tegen de Eindhovenaar was vier jaar cel geëist. De rechtbank woog in het voordeel van S. dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en er niet op uit was om veel geld te verdienen met het verstrekken van het middel.

De rechtbank rekende het de verdachte wel ernstig aan dat hij het zelfmoordmiddel drie jaar lang "op grote schaal" per post verstuurde. Volgens de rechter nam de verdachte "het recht in eigen hand".

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).