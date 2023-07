OM: vermoedelijke schutter Zomercarnaval is 26-jarige man, andere verdachten vrij

De vermoedelijke schutter op het Rotterdamse Zomercarnaval zaterdag is de 26-jarige man uit de Nederlandse Antillen die eerder werd opgepakt. Hij blijft langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie.

Het slachtoffer is een 21-jarige man uit Gulpen. Hij mag naar huis, net als de 42-jarige man uit Leeuwarden die na de schietpartij is opgepakt.

De politie zag zaterdagavond dat een persoon op de Coolsingel het vuur opende op de Gulpenaar, waarna agenten op de verdachte schoten. De twee werden opgenomen in het ziekenhuis en zijn volgens het OM buiten levensgevaar. Of ze nog in het ziekenhuis liggen, is niet bekendgemaakt.