Tekort aan tetanusprikken: artsen doen zuinig aan en mogen uit buitenland halen

Artsen roepen elkaar daarnaast op zuinig te zijn. In een brief, in handen van NRC, verzoeken ze de beschikbare prikken alleen te gebruiken als het al veel langer dan tien jaar geleden is dat patiënten een vaccinatie hebben gehad.

Het gebeurt wel vaker dat er in Nederland een tekort is aan medicijnen. Afgelopen voorjaar schreven artsen en apothekers in een brief aan de Tweede Kamer dat ze zich "ernstig zorgen" maken over het oplopende aantal medicijntekorten. Meer inzetten op het maken van medicijnen in Nederland of andere EU-landen zou volgens hen een oplossing zijn.