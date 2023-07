Vrachtschip na brand naar veilige plek, meeste opvarenden uit ziekenhuis

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het vrachtschip dat vorige week boven Ameland in brand vloog, is aangekomen op zijn tijdelijke locatie. Het verschepen van de Fremantle Highway verliep zonder problemen. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat het merendeel van de opvarenden uit het ziekenhuis ontslagen zijn.

De Fremantle Highway is naar een veilige plek op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland gesleept. Daar ligt het schip meer uit de wind en verder bij vaarroutes vandaan.

De volgende stap is nu het verankeren van het schip, legt Rijkswaterstaat uit. Het schip, waar nog steeds een brand woedt, blijft voorlopig nog aan twee bergingsboten vastzitten.

"Zodra het mogelijk is gaat een team van de bergerscombinatie aan boord om een inspectie uit te voeren. De Fremantle Highway blijft aan de sleepboten vast. Ook blijft het oliebestrijdingsvaartuig Arca in de buurt", schrijft Rijkswaterstaat.

Volg de scheepsbrand bij Ameland Krijg een melding bij een nieuwe bericht Blijf met meldingen op de hoogte

Tegelijkertijd maakte rederij Shoei Kisen Kaisha bekend dat meeste opvarenden van het brandende schip uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Onduidelijk is nog hoeveel van de 22 bemanningsleden in het ziekenhuis achterblijven.

De overlevenden werden later in verschillende ziekenhuizen behandeld voor ademhalingsproblemen, brandwonden en botbreuken. Een 23e bemanningslid overleed vorige week al aan boord van een reddingsboot. Het is niet duidelijk waaraan hij overleed.