Meeste opvarenden van Fremantle Highway uit het ziekenhuis

Het merendeel van de opvarenden van vrachtschip Fremantle Highway is ontslagen uit het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoeveel van de 22 bemanningsleden daar nog liggen. Een 23e bemanningslid overleed woensdag al toen de brand uitbrak.

Meerdere opvarenden sprongen van het hoge vrachtschip het water in. Een van de mannen overleed aan boord van een reddingsboot. Het is niet duidelijk waaraan hij overleed.

De 22 overlevende bemanningsleden werden later in verschillende ziekenhuizen behandeld voor ademhalingsproblemen, brandwonden en botbreuken. Geen van hen verkeerde in levensgevaar.