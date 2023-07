Dinsdag code geel in groot deel van het land wegens onweersbuien

Delen via E-mail

Het KNMI heeft voor dinsdag code geel afgekondigd vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing geldt voor acht provincies in het noorden, midden en oosten van het land.

De onweersbuien zullen dinsdagochtend gepaard gaan met hagel. Vooral in de ochtend kan het flink tekeer gaan. In de loop van de dag zullen de buien via het oosten het land verlaten.