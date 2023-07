Grote brand bij cateringbedrijf in Alblasserdam onder controle

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De grote brand bij een cateringbedrijf in Alblasserdam is onder controle. Het nablussen zal volgens de brandweer nog een paar uur duren. Er kwam zondag veel zwarte rook vrij bij de brand. Het gebouw valt niet meer te redden.

Vanwege de rookontwikkeling rond het pand aan de Edisonweg werd er in Oud-Alblas een NL-Alert verstuurd, dat inmiddels is ingetrokken. Inwoners moesten de ramen en deuren gesloten houden en werden aangeraden buiten de rook te blijven. Eerder meldde de veiligheidsregio al dat de rookontwikkeling afnam. Het nablussen kan wel nog voor wat extra rook zorgen, waarschuwt de brandweer.

Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het pand sloegen. De brand woedde op het dak van het bedrijf, dat vol ligt met zonnepanelen. Door het brand zijn zonnecelscherven in de directe omgeving, de A15 en weilanden in de buurt terechtgekomen. De veiligheidsregio waarschuwt om deze deeltjes niet met blote handen aan te raken. "De deeltjes zijn scherp en daardoor gevaarlijk. Raak ze niet met blote handen aan en houd kinderen en dieren ervandaan."