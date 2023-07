Grote brand bij cateringbedrijf Alblasserdam: A15 afgesloten en NL-Alert in regio

Bij een cateringbedrijf in het Zuid-Hollandse Alblasserdam is zondag brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het pand aan de Edisonweg slaan. Er komt veel zwarte rook vrij, waardoor de nabij liggende A15 is afgesloten.

Vanwege de rookontwikkeling wordt er een NL-Alert verstuurd in Oud-Alblas. Inwoners moeten de ramen en deuren gesloten te houden en worden aangeraden buiten de rook te blijven.

De brand woedt op het dak van het cateringbedrijf dat vol ligt met zonnepanelen. De ruim 460 panelen zouden maandag in gebruik genomen worden door het getroffen bedrijf, Bon Bon catering & events.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer probeert met behulp van een hoogwerker het vuur te bestrijden. Volgens de brandweer zijn er veel eenheden onderweg om de brand te bestrijden.

De rook trekt over de A15. De ANWB en Rijkswaterstaat melden dat de snelweg daarom in beide richtingen is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de N3.