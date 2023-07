Eerste groep door noodweer getroffen Nederlanders weer terug uit Italië

Een deel van de Nederlandse toeristen die zaterdag in bussen uit Noord-Italië zijn vertrokken, is weer terug in Nederland. De allereerste bus kwam zondagochtend vroeg aan in Maastricht en reed daarna door naar Venlo. Ook in Eindhoven zijn vakantiegangers afgezet.

In totaal komen zo'n zeven bussen met daarin 350 tot 400 Nederlanders aan. Het gaat om mensen die rond het Gardameer op vakantie waren en daar afgelopen week werden getroffen door noodweer. Hun eigen voertuig raakte dusdanig beschadigd door flinke hagelstenen dat ze er niet meer zelf mee naar huis konden rijden.

De bussen zijn nog altijd onderweg. Zo worden er naar verwachting rond 09.45 uur nog mensen afgezet in Breda en Rotterdam en om 11.00 uur in Arnhem. Ook in Utrecht kunnen vakantiegangers uitstappen.

Het busvervoer wordt georganiseerd door de Nederlandse alarmcentrales, onder leiding van SOS International. De organisatie laat weten dat de bussen onderweg naar Nederland wel last hebben gehad van files en vertragingen op de Europese wegen, maar dat de reis verder goed is verlopen.

1:52 Afspelen knop Zo worden hagelstenen zo groot als tennisballen

Ook eerste beschadigde auto's terug in Nederland

Ook de ANWB is afgereisd naar Italië om Nederlanders te helpen. De eerste honderd beschadigde auto's zijn al teruggebracht naar Nederland. Er volgen nog meer voertuigen, want de verkeersdienst ontving in totaal zo'n 550 meldingen.

Monteurs helpen ook mensen ter plaatse, met bijvoorbeeld een nieuwe voorruit of nieuw dakluik. "Tachtig tot honderd auto's kunnen met noodreparaties geholpen worden", zei een woordvoerder zaterdag tegen NU.nl. Die mensen kunnen dan zelf veilig naar huis rijden, waarna de schade in Nederland helemaal verholpen kan worden.