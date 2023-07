Weerbericht: Hollands zomerweer met wolken, zon en af en toe een bui

Het is vandaag een typisch Hollandse zomerdag met zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en af en toe een bui. Het wordt 20 tot 22 graden.

's Ochtends kan er in de kustprovincies en rond het IJsselmeer wat regen vallen. In het binnenland is het eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend neemt ook daar de kans op buien toe.