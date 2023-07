Drie aanhoudingen na tweede schietpartij bij Zomercarnaval Rotterdam

In het centrum van Rotterdam is zaterdagavond voor een tweede keer die dag geschoten tijdens het Zomercarnaval. Daarbij zijn drie gewonden gevallen, meldt de politie. Ook agenten hebben meerdere schoten gelost. Er zijn drie verdachten aangehouden.

De politie zag dat een persoon het vuur opende op een van de slachtoffers. Vervolgens schoten agenten op de verdachte. Zowel het slachtoffer als de dader zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer is een vrouw die viel toen ze wegrende, zegt een politiewoordvoerder. Zij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij vond 's avonds plaats in de buurt van de Bijenkorf. De parade van het Zomercarnaval op de Coolsingel was op dat moment al afgelopen. Er waren nog wel podia waar muziek werd gespeeld.

In de middag vond ook al een schietpartij plaats op de Coolsingel. Dat was in de buurt van Beurs. Bij die schietpartij raakte niemand gewond. De dader is gevlucht.