Schot gelost op Coolsingel tijdens Rotterdams Zomercarnaval, geen gewonden

Op de Coolsingel in de Rotterdamse binnenstad is zaterdag zeker één schot gelost. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De schutter is nog niet gearresteerd.

Het schietincident gebeurde tijdens het Rotterdams Zomercarnaval dat vrijdag en zaterdag plaatsvindt. Een politiewoordvoerder zegt dat ten tijde van het incident veel mensen op de been waren.

Volgens een woordvoerder van het Zomercarnaval gebeurde het incident op de stoep ter hoogte van de McDonald's op de Coolsingel. Het gebeurde dus niet in de stoet van het festival. Het is niet bekend of er meerdere schoten zijn gelost en of er gericht geschoten is.

De verdachte van de schietpartij is nog op vrije voeten. De politie zegt hem te zoeken en heeft een signalement vrijgegeven. Het zou gaan om een man met een donkere huidskleur die een beige broek en een zwarte tas met rode band draagt.

Volgens Rijnmond was de parade van het Zomercarnaval net afgelopen toen het schot werd gelost. De feestelijkheden zijn nog in volle gang, schrijft de omroep. Volgens de politie gaat het Zomercarnaval gewoon door.