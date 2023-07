Voorbereidingen verslepen schip in volle gang: 'Alsof slak snelweg oversteekt'

De voorbereidingen voor het verslepen van het brandende vrachtschip voor de kust van Terschelling zijn in volle gang. De bedoeling is dat het schip zaterdag in de richting van Schiermonnikoog wordt gesleept, maar wanneer dit precies gaat gebeuren is nog niet bekend.

Rijkswaterstaat benadrukt dat het tijd kost om de sleepoperatie goed voor te bereiden. "Het vrachtschip moet de drukke vaargeul oversteken", zegt een woordvoerder. "Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Je moet het zien als een slak die een drukke snelweg moet oversteken."

Tijdens de voorbereidingen begeleidt de kustwacht de nabije scheepvaart zodat de sleepoperatie niet gehinderd wordt.

Het verslepen van de Fremantle Highway, zoals het brandende schip heet, zal twaalf tot veertien uur in beslag nemen. Wanneer wordt begonnen met slepen is onder meer afhankelijk van de rookontwikkeling, de weersverwachting, het getij en de stroming. "Al deze aspecten houden we nauwlettend in de gaten en vergen daarom goede voorbereiding samen met de bergers", aldus Rijkswaterstaat.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de Tweede Kamer inmiddels ingelicht over de sleepoperatie. In een Kamerbrief schrijft hij dat de stabiliteit van het schip "continu gemonitord" wordt, zodra de sleepactie begint.

Deze schepen zijn bij de sleepactie betrokken: Fairplay 30: heeft sleepverbinding met de Fremantle Highway

Guardian: sleepboot

Multrasalvor 4: bergingsvaartuig

Hunter: sleepboot

Arca: oliebestrijdingsvaartuig

Hurricane: reddingsboot

Geen schade voor bewoners en natuur verwacht

De kustwacht verzorgt de scheepvaartbegeleiding en ook het meet- en oliebestrijdingsschip Arca wordt bij de sleepoperatie ingezet, schrijft de minister verder. "Er worden geen directe gevolgen voor de Waddeneilanden, haar bewoners en de natuur verwacht."

Nadat het schip naar een nieuwe, tijdelijke locatie is versleept, is het de bedoeling dat de Fremantle Highway daarna naar een "nader te bepalen haven" wordt versleept. Dat kan pas als de situatie aan boord van het schip dat toelaat.

"Bij de operatie zijn zeer ervaren bergingsspecialisten betrokken, maar dit neemt niet weg dat het een uitdagende opgave betreft", schrijft Harbers.

Burgemeester Schiermonnikoog bezorgd

Op dit moment ligt het schip 18 kilometer ten noorden van Terschelling. Na de sleepoperatie is het de bedoeling dat de Fremantle Highway tijdelijk op een ankerlocatie ten noorden van Schiermonnikoog komt te liggen.

Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, heeft zaterdag gezegd bezorgd te zijn over de verplaatsing van het brandende schip. "We houden de vinger aan de pols en ons hart vast. Rijkswaterstaat heeft de coördinatie en doet er alles aan om dit in goede banen te leiden", aldus Van Gent in een bericht op X, het voormalige Twitter.

Volg de scheepsbrand Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

De brand brak dinsdagavond uit toen de Fremantle Highway boven Ameland voer. De 23 bemanningsleden probeerden de brand eerst zelf te blussen, maar moesten gered worden toen dat niet lukte. Voor de redding werden meerdere boten en helikopters ingezet. Een persoon overleed, 22 anderen raakten gewond.

Aan boord van het schip stonden 3.783 auto's, waarvan 498 elektrische. Dat bemoeilijkt het blusproces: de auto's zijn zo gebouwd dat water moeilijk bij de batterij van de auto's kan komen. Daarnaast kan de batterij opnieuw in brand vliegen.