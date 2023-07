Weerbericht: Vooral in de middag stevige buien, code geel in drie provincies

Delen via E-mail

Er kunnen zaterdag enkele stevige regenbuien vallen. Vooral in het oosten en zuiden kunnen tijdens de buien onweer, hagel en harde windstoten voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel uitgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.

De dag begint droog en de zon laat zich af en toe zien. In de loop van de ochtend trekken buien vanuit het zuidwesten over het land.

's Middags vallen verspreid over het land een aantal stevige regen- en onweersbuien. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel en harde windstoten tot 70 kilometer per uur.

Het regengebied trekt in de loop van de middag weg richting het oosten. Daarna komen er brede opklaringen. Met temperaturen tussen de 21 en 24 graden zal het tussen de buien door warm aanvoelen.

De wind is matig tot aan de kust krachtig en komt uit het zuidwesten. In de nacht naar zondag is het overal droog.