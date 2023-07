Oud-voetballer Mendes da Silva krijgt zeven jaar celstraf voor drugssmokkel

Oud-profvoetballer David Mendes da Silva moet zeven jaar de cel in vanwege drugshandel. Dat is een lagere straf dan het Openbaar Ministerie had geëist.

Het OM wilde dat Mendes da Silva tien jaar de cel in zou gaan, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de invoer van drie partijen cocaïne van in totaal 1.584 kilo.

De rechtbank vindt dat Mendes da Silva schuldig is aan de invoer van 74 en 105 kilo cocaïne. De rechtbank sprak hem vrij van de invoer van 1.300 kilo van het verdovende middel. Hij zou bij die grote partij wel hebben geholpen met "strafbare" voorbereidingen.