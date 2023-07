Weekendweerbericht: Zomers warm met kans op stevige regen- en onweersbuien

Waar de komende nachten vooral droog blijven, krijgen we overdag last van buien die over ons land trekken. Volgende week wordt het er ook niet beter op: er staat ons een kletsnatte week te wachten.

Vrijdagavond kunnen er enkele buien vallen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Ook komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Wind staat er nauwelijks.

Zaterdag is dat anders. De dag gaat weliswaar droog van start en de zon zal zich af en toe laten zien, maar in de loop van de ochtend trekken de eerste buien over het land.

's Middags vallen verspreid over het land enkele regen- en onweersbuien. Vooral het oosten en het zuiden moeten rekening houden met stevige buien. Ook is er kans op hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur. In de loop van de middag trekken de buien via het oosten weg. De maximumtemperatuur loopt op tot tussen de 21 en 24 graden. In de nacht van zaterdag op zondag is het overal droog en klaart het op.

Kletsnat wordt het zondag niet, maar we houden het ook niet droog. Verspreid over het land vallen enkele buien. Tussendoor zal de zon zich af en toe laten zien. Dan kan je buiten prima uitwaaien, want de wind is duidelijk aanwezig. De temperatuur is iets lager dan zaterdag: tussen de 19 en 22 graden.

Na het weekend regen, regen en nog eens regen

Volgende week wordt het er niet veel beter op. Maandag blijft het wisselvallig. Er trekt opnieuw regen over het land, waardoor het af en toe flink kan plenzen. Ook de wind is goed voelbaar.

De rest van de week blijft het nat, bewolkt en frisjes. Er trekken geregeld stevige buien en regengebieden over ons land. Daardoor staat ons een kletsnatte week te wachten. Dat is goed voor de natuur, maar minder leuk voor vakantiegangers in eigen land.

