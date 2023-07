Bijna elk uur een woningbrand, oorzaak forse stijging aantal incidenten onbekend

De brandweer moet de laatste jaren steeds vaker uitrukken vanwege woningbranden. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid gaat onderzoeken wat daar de oorzaak van is.

In de eerste zes maanden van dit jaar is de brandweer al bijna 3.900 keer uitgerukt vanwege een woningbrand, bevestigt een woordvoerder van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) na berichtgeving van het AD . Dat houdt in dat gemiddeld bijna elk uur bij iemand thuis brand is uitgebroken.

Vorig jaar moest de brandweer in dezelfde periode bijna 3.600 keer uitrukken. Ook dat was al een record.

Onder woningbranden vallen incidenten die door de meldkamer als zodanig zijn doorgegeven. Of er daadwerkelijk brand in een huis was, en wat de oorzaak hiervan was, is niet bekend.