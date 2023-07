Vrachtschip vervoerde niet 25 maar 498 elektrische auto's, brand woedt minder fel

Het in brand gevlogen vrachtschip Fremantle Highway had niet 25, maar 498 elektrische auto's aan boord, blijkt vrijdag. De brand aan boord van het autovrachtschip, dat inmiddels boven Terschelling drijft, is na enkele dagen minder fel geworden.

De brand brak dinsdagavond uit op het schip. 22 opvarenden konden worden gered en 1 persoon kwam om het leven. Een aantal van de opvarenden moest van het schip springen en raakte daarbij gewond.

Aan boord van het schip stonden 3.783 auto's. In eerste instantie werd gedacht dat er 25 elektrische auto's aan boord waren, maar dat blijken er nu 498 te zijn.

Ervoor zorgen dat de Fremantle Highway niet kantelt of wegdrijft, heeft nog steeds prioriteit. Het weer was het afgelopen etmaal rustig, zegt de kustwacht. Daardoor is het vaartuig nauwelijks nog van locatie veranderd.

Bij het inwinnen van de benodigde informatie wordt onder meer een vliegtuig van de kustwacht gebruikt. Zo wordt gekeken waar aan boord het vuur het hevigst woedt en hoe bedreigend de hitte nog is voor eventuele bergers. Er is ook veel rookvorming aan boord, wat de werkzaamheden kan dwarsbomen.

Een nieuwe noodverbinding met de Fremantle Highway, die donderdag is aangelegd, moet voorkomen dat het nog altijd brandende schip in de vaarroutes op de Noordzee terechtkomt.

Schip dreef voorlopig gecontroleerd op wind

De nieuwe verbinding met de sleepboot Fairplay 30 is volgens de kustwacht sterker dan die met de Hunter, die tot nu toe het brandende schip ten noorden van de Waddeneilanden onder controle hield.

De afgelopen dag dreef de Fremantle Highway "gecontroleerd" op de wind en de stroming naar het westen. Toen de stroming aan het einde van de dag naar het oosten draaide, werd geprobeerd het brandende schip te keren en ook in die richting te sturen. Maar omdat ook de windrichting veranderde, is dit plan bijgesteld.

De Fairplay 30 houdt het schip nu op zijn plek, tussen de vaarroutes in en zo'n 16 kilometer ten noorden van Terschelling.

2:12 Afspelen knop Wat als het brandende schip bij Ameland zinkt?