Brand op vrachtschip bij Terschelling woedt minder fel, experts maken plan

De brand aan boord van het autovrachtschip dat inmiddels boven Terschelling drijft, is nu minder fel dan de afgelopen dagen. Experts proberen vrijdag meer informatie te krijgen over het vuur, zodat zij een plan kunnen maken om de komende dagen het schip te betreden.

De prioriteit is nog steeds ervoor te zorgen dat de Fremantle Highway niet kantelt of wegdrijft. Het weer was het afgelopen etmaal rustig, stelt de kustwacht. Daardoor is het vaartuig nauwelijks nog van locatie veranderd.