Gemeente Purmerend stelt messenverbod in na meerdere incidenten

De gemeenteraad van Purmerend heeft donderdagavond unaniem ingestemd met een verbod op het dragen van messen en andere steekwapens. Het verbod gaat al snel in, namelijk een dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Burgemeester Ellen van Selm had om het verbod gevraagd. In de Noord-Hollandse gemeente zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten geweest waarbij messen zijn gebruikt. Meestal waren daar jongeren bij betrokken.

De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar het verbod gaat gelden, maar in eerste instantie geldt het verbod in de hele gemeente. "Omdat de incidenten verspreid over de gemeente Purmerend plaatsvinden." Van Selm noemt het "niet normaal als kinderen een mes op zak hebben om zich te verdedigen of om indruk te willen maken".