Grijze en natte dagen, en toch is dit normaal zomerweer

In het hele land is de vakantie begonnen, maar van zomers weer kunnen we niet echt spreken. Het zijn wisselvallige dagen met af en toe een dag zoals vandaag, waarbij het niet droog lijkt te worden. Hoort dit wel bij de zomer en kunnen we nog zomers weer verwachten?

"Eigenlijk is de hoeveelheid regen die vandaag valt best normaal voor de tijd van het jaar", vertelt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza aan NU.nl. "Dit past bij het klimaat van Nederland. Al is het natuurlijk jammer dat deze regenachtige periode in de vakantie valt."

Donderdag valt er zo'n 10 tot 15 millimeter regen en dat is volgens de meteoroloog een redelijk normale hoeveelheid voor de maand juli. "Daarnaast is een dag waarbij het continu regent erg goed voor de natuur. Het regenwater wordt goed opgenomen doordat het de hele dag de grond kan insijpelen. Het grondwaterpeil stijgt dan weer en dat is na de droge juni-maand hard nodig."

Straalstroom houdt wisselvallig weer 'vast' boven Nederland

Dat we nu te maken hebben met aanhoudend wisselvallig weer, komt volgens Knol door een straalstroom die van west naar oost boven Nederland ligt. "Die zorgt ervoor dat de luchtstroom en dus het wisselvallige weer, wordt 'vastgehouden' boven ons land."

Ten noorden van de straalstroom is het koeler en ten zuiden zit de warmere lucht. Dat is te zien aan Zuid-Europa, waar nu al weken erg hoge temperaturen voorkomen. Nederland zit er tussenin, vandaar dat we al een tijdje hetzelfde weertype zien.

Of we binnenkort van echt zomerweer kunnen genieten, is nog maar de vraag. Volgens Knol lijkt het erop dat we dit weerbeeld nog een tijdje houden. "We kunnen de weersverwachting tot vijf dagen vooruit goed voorspellen, daarna wordt het minder precies. Wat we nu zien is dat het weekend best aardig kan worden, maar maandag en dinsdag weer kletsnat zijn."