Veiligheid politie en burgers in gevaar door problemen met communicatiesysteem

De veiligheid van politieagenten en burgers is in gevaar door problemen met het communicatiesysteem C2000. Daarmee overtreedt de politie de wet, bevestigt de Nederlandse Arbeidsinspectie aan NU.nl na berichtgeving van de NOS

C2000 is een gesloten communicatienetwerk bedoeld voor de hulpdiensten. Naast de politie gebruiken ook de brandweer en ambulancemedewerkers het systeem.

Het systeem kampt al jaren met problemen. Zo werkte het vorig jaar niet goed tijdens een politieachtervolging in Rijsbergen. Recent nog lag het systeem plat vanwege een storing, waardoor hulpdiensten niet goed konden communiceren.

De problemen in Rijsbergen zouden er mede voor hebben gezorgd dat politievakbonden een klacht hebben ingediend bij de Arbeidsinspectie. Die begon daarop het onderzoek.

Systeem heeft 'in principe' geen bereik in gebouwen

Uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie, dat de NOS in handen heeft, blijkt dat C2000 in gebouwen "in principe" geen bereik heeft. Daarnaast zijn er 107 probleemgebieden waar het netwerk onvoldoende werkt.

Volgens de Arbeidsinspectie is er in "bepaalde gebieden in Nederland geen communicatie met het C2000-systeem mogelijk door werknemers van de politie". De inspectie benadrukt daarbij dat communicatie tussen meldkamers en politieagenten tijdens een crisissituatie "noodzakelijk is om veilig het werk te kunnen doen".

De veiligheid van burgers en agenten is in dat soort situaties door de problemen met C2000 in het geding, concludeert de Arbeidsinspectie.

Ook onjuist gebruik netwerk is een probleem

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat overbelasting op de loer ligt bij veelvuldig gebruik van het C2000-netwerk in crisissituaties. Ook onjuist gebruik door agenten kan daarvoor zorgen.

Agenten in opleiding krijgen training in het gebruik van het systeem. Maar vervolgens vindt er in verschillende politieregio's te weinig voorlichting en instructie plaats "om de kennis en kunde op een acceptabel niveau te houden en daarmee te voldoen aan de eisen van een vitale, kritische communicatievoorziening", concludeert de Arbeidsinspectie.

De inspectie oordeelt dat zowel het slechte functioneren van het systeem als de gebrekkige training van agenten ervoor zorgt dat de politie de Arbeidsomstandighedenwet overtreedt.

Politie kan geen bezwaar maken

De politie kan geen bezwaar maken tegen de conclusie van de inspectie. Wel heeft ze twee weken de tijd om een zogenoemde zienswijze bij de Arbeidsinspectie in te dienen. Daarna wordt het oordeel van de inspectie definitief. Tot die tijd kan de Arbeidsinspectie er niets over zeggen, zegt een woordvoerder.

De problemen met het netwerk moeten vervolgens binnen zes maanden verbeteren. Dat kan volgens de inspectie alleen gebeuren door de plaatsing van extra zendmasten. Daarnaast heeft de politie drie maanden de tijd om agenten bij te spijkeren over het gebruik van C2000.

Politie: 'C2000 werkt in 97 procent van de gevallen'

Politievakbond ACP reageert verheugd tegen de NOS. "Dit is voor ons een formele bevestiging dat er serieuze problemen zijn met C2000, iets waar wij al jaren voor waarschuwen", zegt Ramon Meijerink, vakbondsadviseur van de ACP. "De politie moet nu heel serieus en met gepaste urgentie aan de slag om C2000 te verbeteren."

De korpsleiding van de politie zegt in een reactie dat de politie "voor de veiligheid niet afhankelijk is" van C2000. "Het is een communicatiemiddel, niet meer en niet minder", zegt een woordvoerder tegen de NOS.