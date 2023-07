Hoe nu verder met het brandende vrachtschip boven Ameland?

Op het vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland woedt nog altijd brand en het risico bestaat dat het schip zinkt. Stichting De Noordzee en de burgemeester van Ameland vrezen voor een milieuramp als dat gebeurt. Hoe nu verder?

De situatie is stabiel, maar er bestaat nog steeds een risico dat het schip zinkt. "Dat zou natuurlijk heel slecht voor het milieu zijn", vertelt Stichting De Noordzee aan NU.nl. "Als het schip kapotgaat, kunnen er auto's in zee belanden, en daarmee schadelijke stoffen." Bovendien wordt het bergen van het schip dan een stuk moeilijker.

Ook Amelanders maken zich zorgen over eventuele schadelijke stoffen, vertelt een woordvoerder van burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland. "Eilanders hebben het ongeluk met het vrachtschip MSC Zoe nog in hun hoofd." De stranden van onder meer Ameland raakten toen enorm vervuild doordat containers aanspoelden en er plastic korrels in de natuur kwamen.

Maar zinken is wel het donkerste scenario. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat vertelt dat de dienst de situatie van minuut tot minuut in de gaten houdt. "Daarnaast kijken we met de bergingsspecialisten wat de mogelijke scenario's zijn: kunnen we het schip verslepen of bergen?"

Ondertussen staat Rijkswaterstaat paraat voor het geval er brandstof uit het schip lekt. Het oliebestrijdingsvaartuig ARCA van Rijkswaterstaat is uit voorzorg al ter plaatse. Dat schip kan die olie meteen afvangen. Mocht de capaciteit van de ARCA niet genoeg zijn, dan kan Rijkswaterstaat bergers en materiaal uit de omgeving inschakelen. Die kunnen snel hulp bieden.

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zei al dat de Waddeneilanden vooralsnog niet bedreigd worden. Als er brandstof uit het schip lekt, drijft dat volgens hem naar het noorden.

Het schip is inmiddels richting Terschelling gedreven, laat de kustwacht weten. "Maar dat is heel gecontroleerd gebeurd. We houden het schip buiten de verkeersbanen zodat het scheepvaartverkeer niet gehinderd wordt. Dat het die kant op is gedreven, vormt geen extra risico."

In het beste scenario kan het schip veilig naar een haven gebracht worden. "Je wil het liefst het schip een haven in brengen en de auto's eruit halen", vertelt bergingsspecialist Hans van Rooij. "Daarvoor moet de brand eerst geblust zijn en moet er onderzoek worden gedaan op het schip."

Ook Rijkswaterstaat ziet dat het liefst. "Het mooiste scenario is dat je het schip op een veilige plek in een vaargeul krijgt en dan kijkt naar welke haven het kan." Naar welke haven het schip dan eventueel kan, is nog onbekend.

Maar het is niet zo makkelijk om het schip naar een haven te brengen. De Fremantle Highway staat nog steeds in brand en er is veel rook aan boord. Hulpdiensten koelen het schip gedoseerd, omdat ze niet zomaar water in het vaartuig kunnen spuiten. Dan bestaat het risico dat het schip instabiel wordt en zinkt.

"Wel of niet blussen is bijna kiezen tussen twee kwaden", vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Als er niet gekoeld wordt, dan wordt het schip heter en heter. Dat kan invloed hebben op de constructie van het schip. Aan de andere kant zorgt veel koelen ervoor dat er te veel water aan boord komt. Daar moeten we steeds een afweging in maken."

"Bergingsspecialisten doen er in ieder geval alles aan om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk schade ontstaat aan het schip", meldt de kustwacht.